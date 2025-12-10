Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о стиле игры команды в первой части сезона в ФНЛ.

Олег Василенко globallookpress.com

«Мы, собственно, со всеми командами с позиции силы. Абсолютно со всеми. Просто сталкивались с разными стилями игры. Есть более атлетичные команды, которые грузят мячи вперед. К этому тоже надо быть готовым. А есть те, кто, что называется, быстро двигает мяч по земле. Интересная лига, интересные противостояния, которые помогают нам развиваться», — отметил Василенко в интервью «СЭ».

«Факел» ушел на зимнюю паузу, занимая первое место в таблице Первой лиги, набрав 48 очков в 21 матче. В активе воронежской команды 15 побед, три ничейных матча и три поражения при разнице мячей — 29:11.