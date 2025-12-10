УЕФА готовится к наказанию франкфуртского «Айнтрахта» из-за нарушений, допущенных болельщиками клуба во время матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2), сообщает Sport.es.

Логотип Лиги чемпионов globallookpress.com

По данным источника, на стадионе произошли беспорядки: фанаты постоянно бросали предметы на поле, зажигали файеры, один из которых попал в фан-зону «Барселоны», а на трибунах вспыхнули несколько стычек. Эти инциденты не остались без внимания УЕФА.

После матча делегат встречи составил подробный отчёт о происшествиях для передачи в Дисциплинарный комитет УЕФА.