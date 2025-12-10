Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, чья работа произвела на него самое сильное впечатление в первой части сезона РПЛ.

Мурад Мусаев
Мурад Мусаев globallookpress.com

«Назвал бы двух человек, первый — Мурад Мусаев.  Он идет на первом месте, команда удачно провела 2025 год, показывает качественный и сбалансированный футбол.  Надо отдать должное и руководству клуба, что состав футболистов подходит под философию клуба.

Вторая фигура — Андрей Талалаев.  Занимать пятое место командой второй восьмерки — это хорошо.  Ясно, что это не первый случай, и я в "Ахмате" занимал пятое место.  Но "Балтика" вышла из Первой лиги и сразу показала хорошую игру, хорошую статистику по забитым и пропущенным мячам.  У них есть отрыв в том числе и от "Спартака".  Эти два специалиста показали самую интересную работу», — сказал Ташуев «Матч ТВ».

После 18 туров таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», который возглавляет Мурад Мусаев.  «Балтика» Андрея Талалаева вернулась в этом сезоне в элитный дивизион и пока на пятом месте.