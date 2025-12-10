Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, чья работа произвела на него самое сильное впечатление в первой части сезона РПЛ.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Назвал бы двух человек, первый — Мурад Мусаев. Он идет на первом месте, команда удачно провела 2025 год, показывает качественный и сбалансированный футбол. Надо отдать должное и руководству клуба, что состав футболистов подходит под философию клуба.

Вторая фигура — Андрей Талалаев. Занимать пятое место командой второй восьмерки — это хорошо. Ясно, что это не первый случай, и я в "Ахмате" занимал пятое место. Но "Балтика" вышла из Первой лиги и сразу показала хорошую игру, хорошую статистику по забитым и пропущенным мячам. У них есть отрыв в том числе и от "Спартака". Эти два специалиста показали самую интересную работу», — сказал Ташуев «Матч ТВ».

После 18 туров таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», который возглавляет Мурад Мусаев. «Балтика» Андрея Талалаева вернулась в этом сезоне в элитный дивизион и пока на пятом месте.