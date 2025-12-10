Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что в игре 6-го тура общего этапа ЛЧ его команда смотрелась хорошо против «Интера» (1:0) и смогла достичь нужного результата.

Арне Слот globallookpress.com

«Мы отставали от "Интера" на три очка. Если хочешь быть в восьмерке лидеров, 15 очков — это минимум. Но победить здесь — это лучшее, чего можно было добиться. Команда по-настоящему хороша. В целом и мы хорошо отыграли», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

Этот успех позволил мерсисайдцам выйти на 8-е место с 12 очками. «Интер» (12) по дополнительным показателям идет выше и занимает 5-ю строчку.