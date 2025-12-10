Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли поделился эмоциями от победы в игре 6-го тура Лиги чемпионов с «Галатасараем» (1:0).

Себастьян Поконьоли
Себастьян Поконьоли globallookpress.com

«Не сказал бы, что чувствую облегчение.  Я доволен игрой, но не удивлен.  Этот матч показал, на что способен "Монако".  Я горжусь нами.  Горжусь, как отреагировал Балогун.  Игроки, которые вышли на замену, хорошо себя показали.  Правильный настрой был у игроков.  Я очень рад», — цитирует пресс-служба УЕФА Поконьоли.

После этой победы у монегасков стало 9 очков и 16-я позиция в таблице ЛЧ.  «Галатасарай» с таким же количеством очков идет двумя строчками ниже.

В следующем туре турецкий клуб примет дома «Атлетико», а «Монако» отправится в гости к «Реалу».