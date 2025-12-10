Экс-защитник сборной Бразилии Марсело назвал матч в своей карьере, который ему больше всего запомнился с негативной стороны.

«Поражение со счётом 5:0 от "Барсы" на "Камп Ноу" в 2010 году. Чёрт, мы даже мяча не видели, в тот день у нас были завязаны глаза. Я сказал себе: "Что происходит? " Боже мой, там были Хави, Иньеста, Месси, Педро — все! Педро — не многие люди помнят его. Но он был очень сильным. Мы тогда играли против лучшей "Барсы" в истории», — рассказал Марсело в студии подкаста Under The Goalposts, который ведет его бывший партнер по королевскому клубу Икер Касильяс.

В 2024 году Марсело завершил карьеру в составе «Флуминенсе». Сейчас ему 39 лет, за «Реал» он выступал с 2007 по 2022 год. За сборную Бразилии на его счету 58 матчей и 6 забитых мячей.