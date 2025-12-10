Генеральный директор «Динамо» Мх Шамиль Газизов рассказал, как сейчас обстоит дело с поиском нового главного тренера клуба.

Шамиль Газизов globallookpress.com

«Естественно, есть много людей, с кем мы работали лично, кого мы знаем, за кем следим. Футбольный мир не настолько широк. Поэтому, думаю, какие-то назначения будут ожидаемыми», — сказал Газизов «СЭ».

Три дня назад, 7 декабря, прежний наставник дагестанского клуба Хасанби Бижиев сообщил об уходе, а через два дня была принята его отставка. Он тренировал «Динамо» с февраля 2024 года.