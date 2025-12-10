Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик подвел итоги матча 6-го тура общего этапа ЛЧ с немецким «Айнтрахтом» (2:1).

«Меня не удивил "Айнтрахт" . Игра — тоже. Это команда бундеслиги, очень динамичная. Мы контролировали игру, но в первом тайме допустили несколько ошибок, и тогда стало ясно, что нужно выпускать Рэшфорда.

С одной стороны, я очень рад тому, как "Барселона" регулярно отыгрывается. Это много говорит об отношении игроков к делу и менталитете. Хотя иногда было бы неплохо хорошо начинать матчи и забивать первыми! Что имеем, то имеем. Я очень благодарен команде за то, что она сделала сегодня — мы фантастически играли в обороне, и создавать хорошие моменты было непросто», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

Этот успех позволил каталонскому клубу подняться с 10 очками на 14-е место. «Айнтрахт» (4) занимает 30-ю строчку.