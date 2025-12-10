.Lead Главный тренер «Интера» Кристиан Киву считает, что его команде не хватило сил на концовку в игре с «Ливерпулем» (0:1).

«Ожидали напора и агрессии от соперника. Начинали медленно, но потом стали играть лучше. Старались продолжить начатое в том же духе, но к концу игры сил у нас осталось меньше. На первых минутах нам пришлось нелегко из-за высокого уровня мастерства соперников. Травмы тоже не улучшали ситуацию. Приходилось контролировать уровень энергозатратности своей игры — мы сражались изо всех сил», — цитирует официальный сайт УЕФА Киву.

Единственный гол в этом матче был забит с пенальти на 88-й минуте Домиником Собослаи. «Ливерпуль» и «Интер» после 6 туров имеют по 12 очков.