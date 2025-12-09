Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о поиске нового главного тренера команды.

Вадим Романов
Вадим Романов globallookpress.com

«Мне корректнее говорить о тех двух месяцах, что я провел в должности.  Что-то получилось, что-то нет.  Действия отражаются на табло.  Нам есть, над чем работать.

У нас есть критерии относительно того, кто должен руководить таким великим клубом.  Работа по поиску тренера велась задолго до моего прихода.  Российские тренеры тоже есть в списке.  Список менялся.  Продолжал корректироваться.  Работа сейчас продолжается.  Критерии к тренеру "Спартака"?  Не могу озвучить, это три страницы футбольных критериев.  В голове, сходу, этого нет.  Спортивный директор подбирает информацию, кандидатура тренера выносится на совет директоров.

Дедлайн по тренеру?  Такого нет.  Работаем так, как работаем.  Мы знаем, как команда поедет на сборы», — приводит слова Некрасова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Вадим Романов.  Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.