Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о поиске нового главного тренера команды.

Вадим Романов globallookpress.com

«Мне корректнее говорить о тех двух месяцах, что я провел в должности. Что-то получилось, что-то нет. Действия отражаются на табло. Нам есть, над чем работать.

У нас есть критерии относительно того, кто должен руководить таким великим клубом. Работа по поиску тренера велась задолго до моего прихода. Российские тренеры тоже есть в списке. Список менялся. Продолжал корректироваться. Работа сейчас продолжается. Критерии к тренеру "Спартака"? Не могу озвучить, это три страницы футбольных критериев. В голове, сходу, этого нет. Спортивный директор подбирает информацию, кандидатура тренера выносится на совет директоров.

Дедлайн по тренеру? Такого нет. Работаем так, как работаем. Мы знаем, как команда поедет на сборы», — приводит слова Некрасова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Вадим Романов. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.