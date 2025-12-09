«Монако» и «Галатасарай» опубликовали стартовые составы на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Александр Головин — полузащитник «Монако» globallookpress.com

«Монако»: Градецкий, Вандерсон, Керер, Салису, Кайо Энрике, Закария, Камара, Аклиуш, Минамино, Головин, Балоган.

«Галатасарай»: Чакыр, Шаллаи, Санчес, Бардакчи, Якобс, Торрейра, Габриэль Сара, Зане, Гюндоган, Йылмаз, Осимхен.

Матч между этими командами состоится сегодня, 9-го декабря в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 5-и туров в общем этапе ЛЧ «Монако» занимает 23-е место в таблице с 6-ю очками в активе. «Галатасарай» располагается на 14-й строчке (9).