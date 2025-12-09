«Манчестер Юнайтед» одержал уверенную победу над «Вулверхэмптоном» (4:1) в матче 15-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

У «манкунианцев» дублем отметился Бруну Фернандеш, отличившись на 25-й и 82-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Брайан Мбемо на 51-й минуте и Мэйсон Маунт на 62-й минуте.

Единственный гол в составе «Вулверхэмптона» забил Жан-Рикнер Беллегард на 45+2-й минуте.

Результат матча Вулверхэмптон Вулвергемптон 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер 0:1 Бруну Фернандеш 25' 1:1 Жанрикне Беллегард 45+2' 1:2 Брайан Мбемо 51' 1:3 Мэйсон Маунт 62' 1:4 Бруну Фернандеш 82' пен. Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Йерсон Москера, Эммануэль Агбаду, Тоте Антонио Гомеш ( Уго Буэно 70' ), Ки-Яна Хувер ( Джексон Тшатшуа 86' ), Ладислав Крейчи, Давид Мёллер Вольфе, Андре, Джон Арьяс ( Матеуш Мане 70' ), Жанрикне Беллегард, Йёрген Странн Ларсен ( Толу Арокадаре 69' ) Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот ( Джошуа Зиркзее 84' ), Люк Шоу, Эйден Хевен ( Лисандро Мартинес 69' ), Нуссайр Мазрауи ( Лени Йоро 69' ), Мэйсон Маунт ( Патрик Доргу 84' ), Бруну Фернандеш, Каземиро ( Кобби Майну 78' ), Матеус Кунья, Брайан Мбемо, Амад Диалло Жёлтые карточки: Йёрген Странн Ларсен 44', Ладислав Крейчи 46', Йерсон Москера 81' — Брайан Мбемо 38', Джошуа Зиркзее 90+6'

Статистика матча 2 Удары в створ 10 2 Удары мимо 3 36 Владение мячом 64 1 Угловые удары 9 2 Офсайды 3 16 Фолы 12

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» располагается на последней 20-й строчке с 2 баллами.