«Манчестер Юнайтед» одержал уверенную победу над «Вулверхэмптоном» (4:1) в матче 15-го тура английской Премьер-лиги.
У «манкунианцев» дублем отметился Бруну Фернандеш, отличившись на 25-й и 82-й минутах.
Еще по голу записали на свой счет Брайан Мбемо на 51-й минуте и Мэйсон Маунт на 62-й минуте.
Единственный гол в составе «Вулверхэмптона» забил Жан-Рикнер Беллегард на 45+2-й минуте.
Результат матча
ВулверхэмптонВулвергемптон1:4Манчестер ЮнайтедМанчестер
0:1 Бруну Фернандеш 25' 1:1 Жанрикне Беллегард 45+2' 1:2 Брайан Мбемо 51' 1:3 Мэйсон Маунт 62' 1:4 Бруну Фернандеш 82' пен.
Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Йерсон Москера, Эммануэль Агбаду, Тоте Антонио Гомеш (Уго Буэно 70'), Ки-Яна Хувер (Джексон Тшатшуа 86'), Ладислав Крейчи, Давид Мёллер Вольфе, Андре, Джон Арьяс (Матеуш Мане 70'), Жанрикне Беллегард, Йёрген Странн Ларсен (Толу Арокадаре 69')
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот (Джошуа Зиркзее 84'), Люк Шоу, Эйден Хевен (Лисандро Мартинес 69'), Нуссайр Мазрауи (Лени Йоро 69'), Мэйсон Маунт (Патрик Доргу 84'), Бруну Фернандеш, Каземиро (Кобби Майну 78'), Матеус Кунья, Брайан Мбемо, Амад Диалло
Жёлтые карточки: Йёрген Странн Ларсен 44', Ладислав Крейчи 46', Йерсон Москера 81' — Брайан Мбемо 38', Джошуа Зиркзее 90+6'
После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» располагается на последней 20-й строчке с 2 баллами.