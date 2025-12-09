Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Спортинга» на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Гарри Кейн — нападающий «Баварии» globallookpress.com

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Та, Станишич, Лаймер, Киммих, Павлович, Карл, Олисе, Гнабри, Кейн.

«Спортинг»: Силва, Дьоманде, Фреснеда, Араухо, Куарежма, Симойнш, Юльманн, Рейс, Катамо, Сантос, Суарес.

Матч между этими командами состоится сегодня, 9-го декабря в 20:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 5-и туров в общем этапе Лиги чемпионов «Бавария» занимает 3-е место в таблице с 12-ю очками в активе. «Спортинг» — на 8-й позиции с 10-ю баллами.