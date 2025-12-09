«Бавария» одержала победу над «Спортингом» (3:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча globallookpress.com

На 54-й минуте полузащитник хозяев Йозуа Киммих оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

В составе «Баварии» голы записали на свой счет Серж Гнабри на 65-й минуте, Ленарт Карл на 69-й минуте и Жонатан Та на 77-й минуте.

Результат матча Бавария Мюнхен 3:1 Спортинг Лиссабон 1:0 Серж Гнабри 65' 2:0 Леннарт Карл 69' 3:0 Жонатан Та 77' Бавария: Мануэль Нойер, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич ( Хироки Ито 89' ), Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Александар Павлович ( Леон Горецка 88' ), Майкл Олисе, Леннарт Карл ( Рафаэл Геррейру 76' ), Серж Гнабри ( Альфонсо Дэвис 88' ), Гарри Кейн ( Николас Джексон 90' ) Спортинг: Alisson de Almeida Santos, Руи Силва, Матеус Рейс, Куарежма, Усман Дьоманде, Иван Фреснеда, Максимилиано Араухо ( Salvador Blopa 90' ), Джени Катамо ( Георгиос Ваяннидис 80' ), Жоау Симоэш ( Хидемаса Морита 90' ), Мортен Юльманн, Луис Суарес Жёлтые карточки: Йозуа Киммих 71', Конрад Лаймер 90+4' — Мортен Юльманн 71'

Статистика матча 9 Удары в створ 0 11 Удары мимо 3 62 Владение мячом 38 4 Угловые удары 3 2 Офсайды 1 11 Фолы 5

После этого матча «Бавария» располагается на 2-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 15-ю очками в активе. «Спортинг» — на 9-й строчке с 10-ю баллами.