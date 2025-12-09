«Бавария» одержала победу над «Спортингом» (3:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
На 54-й минуте полузащитник хозяев Йозуа Киммих оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
В составе «Баварии» голы записали на свой счет Серж Гнабри на 65-й минуте, Ленарт Карл на 69-й минуте и Жонатан Та на 77-й минуте.
Результат матча
БаварияМюнхен3:1СпортингЛиссабон
1:0 Серж Гнабри 65' 2:0 Леннарт Карл 69' 3:0 Жонатан Та 77'
Бавария: Мануэль Нойер, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич (Хироки Ито 89'), Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Александар Павлович (Леон Горецка 88'), Майкл Олисе, Леннарт Карл (Рафаэл Геррейру 76'), Серж Гнабри (Альфонсо Дэвис 88'), Гарри Кейн (Николас Джексон 90')
Спортинг: Alisson de Almeida Santos, Руи Силва, Матеус Рейс, Куарежма, Усман Дьоманде, Иван Фреснеда, Максимилиано Араухо (Salvador Blopa 90'), Джени Катамо (Георгиос Ваяннидис 80'), Жоау Симоэш (Хидемаса Морита 90'), Мортен Юльманн, Луис Суарес
Жёлтые карточки: Йозуа Киммих 71', Конрад Лаймер 90+4' — Мортен Юльманн 71'
После этого матча «Бавария» располагается на 2-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 15-ю очками в активе. «Спортинг» — на 9-й строчке с 10-ю баллами.