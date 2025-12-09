Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим объяснил, почему полузащитник Мейсон Маунт не всегда проходит в стартовый состав.

Мейсон Маунт
Мейсон Маунт globallookpress.com

«Важен не только гол, который он забил, но и его стиль игры — то, как он атакует, как защищается и как понимает свои технические навыки.  Ему не требуется много касаний.  Он действительно талантливый игрок и много трудится.  Он понимает, что иногда ему стоит начинать матч на скамейке запасных.

Ничего особенного шестое место не значит.  У меня всегда одно и то же ощущение: нам нужно зарабатывать больше очков.  Но этот матч уже в прошлом, давайте сосредоточимся на том, что нас ждёт впереди», — цитирует Аморима BBC.

В игре с «Вулверхэмптоном» в 15-м туре АПЛ Маунт вышел в стартовом составе и забил гол на 62-й минуте.  В этом сезоне 26-летний полузащитник провел 13 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал один ассист.