Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим объяснил, почему полузащитник Мейсон Маунт не всегда проходит в стартовый состав.

Мейсон Маунт globallookpress.com

«Важен не только гол, который он забил, но и его стиль игры — то, как он атакует, как защищается и как понимает свои технические навыки. Ему не требуется много касаний. Он действительно талантливый игрок и много трудится. Он понимает, что иногда ему стоит начинать матч на скамейке запасных.

Ничего особенного шестое место не значит. У меня всегда одно и то же ощущение: нам нужно зарабатывать больше очков. Но этот матч уже в прошлом, давайте сосредоточимся на том, что нас ждёт впереди», — цитирует Аморима BBC.

В игре с «Вулверхэмптоном» в 15-м туре АПЛ Маунт вышел в стартовом составе и забил гол на 62-й минуте. В этом сезоне 26-летний полузащитник провел 13 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал один ассист.