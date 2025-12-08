Никакой ностальгии от возвращения Спаллетти стадион имени Марадоны не испытал. «Наполи» задавил «Ювентус» темпом и вариативностью, а связка Нереса и Хёйлунна снова решила судьбу матча. У Спаллетти — лишь один точный удар Йылмаза и слишком много вопросов к своей команде.

Результат матча Наполи Неаполь 2:1 Ювентус Турин 1:0 Расмус Хёйлунн 7' 1:1 Кенан Йылдыз 59' 2:1 Расмус Хёйлунн 78' Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Сэм Бёкема, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо, Матиас Оливера ( Леонардо Спинаццола 70' ), Элиф Элмас, Скотт МакТоминай, Ноа Ланг ( Антонио Вергара 87' ), Давид Нерес ( Маттео Политано 79' ), Расмус Хёйлунн Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Хуан Кабаль ( Джонатан Дэвид 46' ), Андреа Камбьязо ( Филип Костич 71' ), Ллойд Келли, Пьер Калюлю, Хефрен Тюрам ( Эдон Жегрова 82' ), Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Теун Коопмейнерс, Кенан Йылдыз ( Луа Опенда 76' ), Шику Консейсау ( Фабио Миретти 75' ) Жёлтые карточки: Алессандро Буонджорно 33', Сэм Бёкема 70' — Пьер Калюлю 52'

Статистика матча 4 Удары в створ 2 4 Удары мимо 3 50 Владение мячом 50 9 Угловые удары 0 1 Офсайды 4 6 Фолы 15

В первом тайме чем глубже «Ювентус» пытался спрятать свои слабые зоны, тем быстрее «Наполи» эти зоны находил. Конте отбросил лишний контроль и сделал ставку на прямолинейность Нереса, и уже через семь минут всё сработало. Бразилец снова оказался за спиной Кабаля, легко ушёл от Копмейнерса и покатил вдоль ворот, где Хёйлунн сыграл так, будто и не было никакой голевой засухи. Рывок на ближнюю, касание в противоход Келли — «Марадона» впервые за вечер содрогнулся.

Первый гол Хёйлунна globallookpress.com

Дальше темп только рос. «Ювентус» пытался выходить коротким пасом, но вместо комбинаций получались застрявшие в центре усталые треугольники. Попытка Спаллетти поставить Йылдыза в роль «ложной девятки» выглядела красиво на бумаге, но в реальности турок погружался в борьбу с центрбеками «Наполи» и терял зоны, ради которых ему придумали эту роль. В первом тайме гости дошли до чужой штрафной один-единственный раз — и то без удара.

А у «Наполи» всё шло как по рельсам. Стандарты Нереса устраивали хаос, Мактоминей дважды мог забивать, а Де Грегорио тащил такие мячи, которые обычно становятся картинками для социальных сетей. Наверное, Спаллетти тяжело было осознавать после первого тайма, что «Наполи» его команду буквально не чувствует, по игре и по цифрам — абсолютный ноль.

«Наполи» — «Ювентус» globallookpress.com

Йылдыз напоминает о себе, «Наполи» быстро реагирует

Новый план Спаллетти на вторую половину выглядел логично — Джонатан Дэвид растягивал оборону «Наполи», Камбьязо сместился на левый фланг, а Йылдыз получил больше свободы в центре. И вот впервые за матч «Ювентус» собрал полноценную атаку, вся она заняла несколько секунд. Перехват, быстрая стенка, ускорение в свободную зону и Йылдыз уже бьёт в дальний угол мимо Милинковича-Савича. Даже трибуны «Марадоны» на секунду притихли, это был единственный момент, когда матч мог перевернуться.

Гол Йылдыза globallookpress.com

Но не перевернулся. Потому что «Наполи» не стал уплывать в нервозность, как делал раньше, а по новой начал давить на соперника. И снова гол пришёл оттуда же, с фланга Нереса, который в этот вечер работал как неиссякаемый генератор хаоса. Его навес на дальней штанге должен был замыкать Мактоминей, но мяч скользнул по голове шотландца, и получился идеальный пас на Хёйлунна. Второй гол датчанина выглядел почти будничным — будто так и должно быть, будто и не было двух месяцев без голов.

Давид Нерес и Расмус Хёйлунн globallookpress.com

После этого «Ювентус» был больше об идее камбека, чем о борьбе за результат. Спаллетти нервничал у бровки, команда периодически проваливалась в прессинге, и в эти моменты чувствовалась разница в темпе. «Наполи» работал как единое целое, «Юве» — как набор линий, которые не успевают друг за другом. Несколько раз Дэвид пытался спровоцировать нужный момент, но даже намёка на гол не возникло. У гостей не хватало качества на мяче, скорости решений и вообще ощущение было такое, будто они приехали сыграть роль в футболе соперника.

«Марадона» снова мечтает, Спаллетти нужно решать все проблемы сразу

«Наполи» снова лидирует в таблице, опережая «Интер» на одно очко. Это подтверждение того, что система Конте всё же выдерживает кризисы состава, что Хёйлунн способен быть ключевым игроком, что Нерес — это полноценный лидер. Более того, «Наполи» завершает календарный год без единого домашнего поражения в Серии А — впервые с 1987 года.

Календарь и таблица Серии А

Для Спаллетти же этот матч подсветил список проблем, который не хочется открывать. Команда слишком медленно выходит из обороны, почти не создаёт через центр, проваливается в борьбе на втором этаже и моментами выглядит потерянной в самой себе. До зоны Лиги Чемпионов уже четыре очка, а ситуация, кажется, становится только хуже. Спаллетти уходил со стадиона под оглушительный свист и, наверное, осознвала, насколько долгим будет путь к тому «Ювентусу», который существует пока только в голове итальянца.