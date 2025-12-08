Никакой ностальгии от возвращения Спаллетти стадион имени Марадоны не испытал. «Наполи» задавил «Ювентус» темпом и вариативностью, а связка Нереса и Хёйлунна снова решила судьбу матча. У Спаллетти — лишь один точный удар Йылмаза и слишком много вопросов к своей команде.
Результат матча
В первом тайме чем глубже «Ювентус» пытался спрятать свои слабые зоны, тем быстрее «Наполи» эти зоны находил. Конте отбросил лишний контроль и сделал ставку на прямолинейность Нереса, и уже через семь минут всё сработало. Бразилец снова оказался за спиной Кабаля, легко ушёл от Копмейнерса и покатил вдоль ворот, где Хёйлунн сыграл так, будто и не было никакой голевой засухи. Рывок на ближнюю, касание в противоход Келли — «Марадона» впервые за вечер содрогнулся.
Дальше темп только рос. «Ювентус» пытался выходить коротким пасом, но вместо комбинаций получались застрявшие в центре усталые треугольники. Попытка Спаллетти поставить Йылдыза в роль «ложной девятки» выглядела красиво на бумаге, но в реальности турок погружался в борьбу с центрбеками «Наполи» и терял зоны, ради которых ему придумали эту роль. В первом тайме гости дошли до чужой штрафной один-единственный раз — и то без удара.
А у «Наполи» всё шло как по рельсам. Стандарты Нереса устраивали хаос, Мактоминей дважды мог забивать, а Де Грегорио тащил такие мячи, которые обычно становятся картинками для социальных сетей. Наверное, Спаллетти тяжело было осознавать после первого тайма, что «Наполи» его команду буквально не чувствует, по игре и по цифрам — абсолютный ноль.
Йылдыз напоминает о себе, «Наполи» быстро реагирует
Новый план Спаллетти на вторую половину выглядел логично — Джонатан Дэвид растягивал оборону «Наполи», Камбьязо сместился на левый фланг, а Йылдыз получил больше свободы в центре. И вот впервые за матч «Ювентус» собрал полноценную атаку, вся она заняла несколько секунд. Перехват, быстрая стенка, ускорение в свободную зону и Йылдыз уже бьёт в дальний угол мимо Милинковича-Савича. Даже трибуны «Марадоны» на секунду притихли, это был единственный момент, когда матч мог перевернуться.
Но не перевернулся. Потому что «Наполи» не стал уплывать в нервозность, как делал раньше, а по новой начал давить на соперника. И снова гол пришёл оттуда же, с фланга Нереса, который в этот вечер работал как неиссякаемый генератор хаоса. Его навес на дальней штанге должен был замыкать Мактоминей, но мяч скользнул по голове шотландца, и получился идеальный пас на Хёйлунна. Второй гол датчанина выглядел почти будничным — будто так и должно быть, будто и не было двух месяцев без голов.
После этого «Ювентус» был больше об идее камбека, чем о борьбе за результат. Спаллетти нервничал у бровки, команда периодически проваливалась в прессинге, и в эти моменты чувствовалась разница в темпе. «Наполи» работал как единое целое, «Юве» — как набор линий, которые не успевают друг за другом. Несколько раз Дэвид пытался спровоцировать нужный момент, но даже намёка на гол не возникло. У гостей не хватало качества на мяче, скорости решений и вообще ощущение было такое, будто они приехали сыграть роль в футболе соперника.
«Марадона» снова мечтает, Спаллетти нужно решать все проблемы сразу
«Наполи» снова лидирует в таблице, опережая «Интер» на одно очко. Это подтверждение того, что система Конте всё же выдерживает кризисы состава, что Хёйлунн способен быть ключевым игроком, что Нерес — это полноценный лидер. Более того, «Наполи» завершает календарный год без единого домашнего поражения в Серии А — впервые с 1987 года.
Для Спаллетти же этот матч подсветил список проблем, который не хочется открывать. Команда слишком медленно выходит из обороны, почти не создаёт через центр, проваливается в борьбе на втором этаже и моментами выглядит потерянной в самой себе. До зоны Лиги Чемпионов уже четыре очка, а ситуация, кажется, становится только хуже. Спаллетти уходил со стадиона под оглушительный свист и, наверное, осознвала, насколько долгим будет путь к тому «Ювентусу», который существует пока только в голове итальянца.