Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Никакой ностальгии от возвращения Спаллетти стадион имени Марадоны не испытал. «Наполи» задавил «Ювентус» темпом и вариативностью, а связка Нереса и Хёйлунна снова решила судьбу матча. У Спаллетти — лишь один точный удар Йылмаза и слишком много вопросов к своей команде.

Результат матча

НаполиНеапольНаполи2:1ЮвентусЮвентусТурин
1:0 Расмус Хёйлунн 7' 1:1 Кенан Йылдыз 59' 2:1 Расмус Хёйлунн 78'
Наполи:  Ваня Милинкович-Савич,  Сэм Бёкема,  Амир Ррахмани,  Алессандро Буонджорно,  Джованни Ди Лоренцо,  Матиас Оливера (Леонардо Спинаццола 70'),  Элиф Элмас,  Скотт МакТоминай,  Ноа Ланг (Антонио Вергара 87'),  Давид Нерес (Маттео Политано 79'),  Расмус Хёйлунн
Ювентус:  Микеле Ди Грегорио,  Хуан Кабаль (Джонатан Дэвид 46'),  Андреа Камбьязо (Филип Костич 71'),  Ллойд Келли,  Пьер Калюлю,  Хефрен Тюрам (Эдон Жегрова 82'),  Мануэль Локателли,  Уэстон Маккенни,  Теун Коопмейнерс,  Кенан Йылдыз (Луа Опенда 76'),  Шику Консейсау (Фабио Миретти 75')
Жёлтые карточки:  Алессандро Буонджорно 33',  Сэм Бёкема 70'  —  Пьер Калюлю 52'

В первом тайме чем глубже «Ювентус» пытался спрятать свои слабые зоны, тем быстрее «Наполи» эти зоны находил.  Конте отбросил лишний контроль и сделал ставку на прямолинейность Нереса, и уже через семь минут всё сработало.  Бразилец снова оказался за спиной Кабаля, легко ушёл от Копмейнерса и покатил вдоль ворот, где Хёйлунн сыграл так, будто и не было никакой голевой засухи.  Рывок на ближнюю, касание в противоход Келли — «Марадона» впервые за вечер содрогнулся.

Первый гол Хёйлунна
Первый гол Хёйлунна globallookpress.com

Дальше темп только рос.  «Ювентус» пытался выходить коротким пасом, но вместо комбинаций получались застрявшие в центре усталые треугольники.  Попытка Спаллетти поставить Йылдыза в роль «ложной девятки» выглядела красиво на бумаге, но в реальности турок погружался в борьбу с центрбеками «Наполи» и терял зоны, ради которых ему придумали эту роль.  В первом тайме гости дошли до чужой штрафной один-единственный раз — и то без удара.

А у «Наполи» всё шло как по рельсам.  Стандарты Нереса устраивали хаос, Мактоминей дважды мог забивать, а Де Грегорио тащил такие мячи, которые обычно становятся картинками для социальных сетей.  Наверное, Спаллетти тяжело было осознавать после первого тайма, что «Наполи» его команду буквально не чувствует, по игре и по цифрам — абсолютный ноль.

«Наполи» — «Ювентус»
«Наполи» — «Ювентус» globallookpress.com

Йылдыз напоминает о себе, «Наполи» быстро реагирует

Новый план Спаллетти на вторую половину выглядел логично — Джонатан Дэвид растягивал оборону «Наполи», Камбьязо сместился на левый фланг, а Йылдыз получил больше свободы в центре.  И вот впервые за матч «Ювентус» собрал полноценную атаку, вся она заняла несколько секунд.  Перехват, быстрая стенка, ускорение в свободную зону и Йылдыз уже бьёт в дальний угол мимо Милинковича-Савича.  Даже трибуны «Марадоны» на секунду притихли, это был единственный момент, когда матч мог перевернуться.

Гол Йылдыза
Гол Йылдыза globallookpress.com

Но не перевернулся.  Потому что «Наполи» не стал уплывать в нервозность, как делал раньше, а по новой начал давить на соперника.  И снова гол пришёл оттуда же, с фланга Нереса, который в этот вечер работал как неиссякаемый генератор хаоса.  Его навес на дальней штанге должен был замыкать Мактоминей, но мяч скользнул по голове шотландца, и получился идеальный пас на Хёйлунна.  Второй гол датчанина выглядел почти будничным — будто так и должно быть, будто и не было двух месяцев без голов.

Давид Нерес и Расмус Хёйлунн
Давид Нерес и Расмус Хёйлунн globallookpress.com

После этого «Ювентус» был больше об идее камбека, чем о борьбе за результат.  Спаллетти нервничал у бровки, команда периодически проваливалась в прессинге, и в эти моменты чувствовалась разница в темпе.  «Наполи» работал как единое целое, «Юве» — как набор линий, которые не успевают друг за другом.  Несколько раз Дэвид пытался спровоцировать нужный момент, но даже намёка на гол не возникло.  У гостей не хватало качества на мяче, скорости решений и вообще ощущение было такое, будто они приехали сыграть роль в футболе соперника.

«Марадона» снова мечтает, Спаллетти нужно решать все проблемы сразу

«Наполи» снова лидирует в таблице, опережая «Интер» на одно очко.  Это подтверждение того, что система Конте всё же выдерживает кризисы состава, что Хёйлунн способен быть ключевым игроком, что Нерес — это полноценный лидер.  Более того, «Наполи» завершает календарный год без единого домашнего поражения в Серии А — впервые с 1987 года.

Календарь и таблица Серии А

Для Спаллетти же этот матч подсветил список проблем, который не хочется открывать.  Команда слишком медленно выходит из обороны, почти не создаёт через центр, проваливается в борьбе на втором этаже и моментами выглядит потерянной в самой себе.  До зоны Лиги Чемпионов уже четыре очка, а ситуация, кажется, становится только хуже.  Спаллетти уходил со стадиона под оглушительный свист и, наверное, осознвала, насколько долгим будет путь к тому «Ювентусу», который существует пока только в голове итальянца.