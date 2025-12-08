Вратарь «Пари НН» Никита Медведев оценил первую часть сезона для своей команды.

Никита Медведев globallookpress.com

«У нас получился тяжелый отрезок в чемпионате, как, впрочем, и в прошлом сезоне. Ситуация была не очень хорошая, но две победы подряд позволили поднять настроение и нам, и болельщикам, которые верят в нас, за что им большое спасибо. Хорошо, что улучшили турнирное положение. Две победы подряд говорят о том, что у нас далеко не все потеряно», — цитирует Медведева пресс-служба клуба.

«Пари НН» набрал за 18 туров 14 очков и занимает четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ.