Пресс-служба «Краснодара» проинформировала о планах команды на зимнее межсезонье.

«Краснодар» ушёл в зимний отпуск. Команда соберётся вновь уже в следующем календарном году.

13 января «быки» вылетят в Объединённые Арабские Эмираты, где проведут два сбора. Первый из них пройдёт в Дубае с 14 по 28 января, а второй — в Абу-Даби с 29 января по 21 февраля.

22 февраля «быки» вернутся в Краснодар, где продолжат подготовку к возобновлению сезона«, — говорится в телеграм-канале клуба.

Напомним, что подопечные Мурада Мусаева ушли на зимний перерыв в качестве лидера в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" на одно очко опережает второй "Зенит".