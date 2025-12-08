Главный тренер «Наполи» Антонио Конте оценил последние результаты неаполитанской команды.

Антонио Конте globallookpress.com

«Победа над "Ювентусом" — самая важная? Я могу только поблагодарить ребят, которые взяли на себя такую ​​огромную ответственность в этот объективно сложный момент, усугублённый проблемой Лоботки. Такие ситуации убили бы любого, но не нас.

Нужно отдать должное игрокам, которые растут как личности, а не как футболисты. Их дух и энтузиазм — это самое прекрасное и очевидное, потому что иначе мы бы не выиграли пять матчей у этих команд в такой момент, как тот, который мы переживаем. Мы не боимся ничего и никого», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

Напомним, что благодаря последним победам «Наполи» располагается на первой строчке в турнирной таблице Серии А на данный момент.