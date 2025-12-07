«Верона» дома обыграла «Аталанту» в рамках 14-го тура Серии А — 3:1.
Рафик Бельгали открыл счет на 28-й минуте встречи, Джоване удвоил преимущество на 36-й минуте. Антуан Бернед довел счет до разгромного на 76-й минуте.
Джанлука Скамакка реализовал пенальти на 81-й минуте и сократил отставание гостей в счете.
Результат матча
ВеронаВерона2:0АталантаБергамо
1:0 Rafik Belghali 28'
Верона: Лоренцо Монтипо, Унай Нуньес, Виктор Нельссон, Армель Белла-Котчап, Мартин Фресе, Али Эльмусрати, Антуан Бернед, Шейх Няьссе, Даниэль Москера, Rafik Belghali, Giovane Santana do Nascimento
Аталанта: Эдерсон (Никола Залевский 61'), Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста (Марио Пашалич 61'), Рауль Белланова, Берат Джимсити, Исак Хин, Одилон Коссуну (Джанлука Скамакка 46'), Шарль Де Кетеларе (Лазар Самарджич 70'), Мартен де Рон, Никола Крстович (Зеад Колашинац 46'), Адемола Лукман
Жёлтые карточки: Виктор Нельссон 45', Мартин Фресе 50' — Мартен де Рон 65'
«Верона» остается на 19-м месте Серии А, набрав 9 очков. «Аталанта» с 16 баллами остается на 12-й позиции в турнирной таблице.