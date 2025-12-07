«Верона» остается на 19-м месте Серии А, набрав 9 очков. «Аталанта» с 16 баллами остается на 12-й позиции в турнирной таблице.

Джанлука Скамакка реализовал пенальти на 81-й минуте и сократил отставание гостей в счете.

Рафик Бельгали открыл счет на 28-й минуте встречи, Джоване удвоил преимущество на 36-й минуте. Антуан Бернед довел счет до разгромного на 76-й минуте.

«Верона» дома обыграла «Аталанту» в рамках 14-го тура Серии А — 3:1.

