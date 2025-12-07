Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче против ЦСКА (3:2).

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Я очень доволен содержанием игры. Мы провели лучший матч в сезоне в плане обороны, атаки, переходных фаз. Порадовали болельщиков. Ушли на зиму первыми. Приятно закончить хороший год качественной игрой. Спасибо болельщикам, фантастическая поддержка», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 40 очков в 18 матчах и лидирует в РПЛ с преимуществом в одно очко над «Зенитом». ЦСКА с 36 очками остался на четвёртой позиции.