Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче против ЦСКА (3:2).

Мурад Мусаев
Мурад Мусаев globallookpress.com

«Я очень доволен содержанием игры.  Мы провели лучший матч в сезоне в плане обороны, атаки, переходных фаз.  Порадовали болельщиков.  Ушли на зиму первыми.  Приятно закончить хороший год качественной игрой.  Спасибо болельщикам, фантастическая поддержка», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 40 очков в 18 матчах и лидирует в РПЛ с преимуществом в одно очко над «Зенитом».  ЦСКА с 36 очками остался на четвёртой позиции.