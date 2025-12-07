«Кремонезе» одержал домашнюю победу над «Лечче» в 14-м туре Серии А, выиграв со счетом 2:0.
Первый тайм получился без забитых мячей. Однако вторая половина смогла подарить болельщикам хозяев повод для радости. На 53-й минуте с пенальти был точен Федерико Бонаццоли. На 78-й минуте Антонио Санабрия укрепил преимущество.
Результат матча
КремонезеКремона2:0ЛеччеЛечче
1:0 Федерико Бонаццоли 53' пен. 2:0 Антонио Санабрия 78'
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто, Маттео Бьянкетти (Франческо Фолино 88'), Томмазо Барбьери (Франко Васкес 88'), Романо Флориани Муссолини, Филиппо Терраччано, Мартин Пайеро, Варрен Бондо (Альберто Грасси 68'), Яри Вандепутте (Алессио Дзербин 68'), Джейми Варди, Федерико Бонаццоли (Антонио Санабрия 74')
Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Тьягу Габриел, Данило Филипе Мело Вейга, Медон Бериша (Алеш Сала 77'), Лассана Кулибали, Юльбер Рамадани (Мохамед Каба 77'), Киалонда Гаспар, Никола Штулич (Конан Н’Дри 67'), Ламек Банда (Риккардо Соттиль 46'), Сантьяго Пьеротти (Франческо Камарда 67')
Жёлтые карточки: Маттео Бьянкетти 83' — Ламек Банда 45+3', Антонино Галло 84'
Благодаря этой победе «Кремонезе» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 очков. «Лечче» занимает 14-ю строчку с 13 очками.
В следующем туре «Кремонезе» сыграет на выезде с «Торино», тогда как «Лечче» примет у себя «Пизу».