«Кремонезе» одержал домашнюю победу над «Лечче» в 14-м туре Серии А, выиграв со счетом 2:0.

Антонио Санабрия globallookpress.com

Первый тайм получился без забитых мячей. Однако вторая половина смогла подарить болельщикам хозяев повод для радости. На 53-й минуте с пенальти был точен Федерико Бонаццоли. На 78-й минуте Антонио Санабрия укрепил преимущество.

Результат матча Кремонезе Кремона 2:0 Лечче Лечче 1:0 Федерико Бонаццоли 53' пен. 2:0 Антонио Санабрия 78' Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто, Маттео Бьянкетти ( Франческо Фолино 88' ), Томмазо Барбьери ( Франко Васкес 88' ), Романо Флориани Муссолини, Филиппо Терраччано, Мартин Пайеро, Варрен Бондо ( Альберто Грасси 68' ), Яри Вандепутте ( Алессио Дзербин 68' ), Джейми Варди, Федерико Бонаццоли ( Антонио Санабрия 74' ) Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Тьягу Габриел, Данило Филипе Мело Вейга, Медон Бериша ( Алеш Сала 77' ), Лассана Кулибали, Юльбер Рамадани ( Мохамед Каба 77' ), Киалонда Гаспар, Никола Штулич ( Конан Н’Дри 67' ), Ламек Банда ( Риккардо Соттиль 46' ), Сантьяго Пьеротти ( Франческо Камарда 67' ) Жёлтые карточки: Маттео Бьянкетти 83' — Ламек Банда 45+3', Антонино Галло 84'

Статистика матча 4 Удары в створ 1 3 Удары мимо 6 49 Владение мячом 51 5 Угловые удары 5 15 Фолы 12

Благодаря этой победе «Кремонезе» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 очков. «Лечче» занимает 14-ю строчку с 13 очками.﻿

В следующем туре «Кремонезе» сыграет на выезде с «Торино», тогда как «Лечче» примет у себя «Пизу».