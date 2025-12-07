матче 15-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» победил «Фулхэм» со счетом 2:1.
Счет в этом поединке открыли гости усилиями Эдди Нкетии на 20-й минуте. Хозяева смогли восстановить статус-кво на 38-й минуте, когда забил Гари Уилсон.
Все решилось на 87-й минуте, когда Марк Гехи забил победный мяч и принес викторию «Кристал Пэлас».
Результат матча
ФулхэмЛондон1:1Кристал ПэласЛондон
0:1 Эдвард Нкетиа 20' 1:1 Гарри Уилсон 38'
Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Тимоти Кастань, Сандер Берге (Саша Лукич 76'), Гарри Уилсон, Эмиль Смит-Роу (Кевин 68'), Самуэль Чуквезе (Джошуа Кинг 76'), Алекс Айуоби, Рауль Хименес
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Натаниэл Клайн (Жейде Канво 77'), Марк Гехи, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Даити Камада, Адам Уортон, Жан-Филипп Матета (Крисантус Уче 66'), Ереми Пино, Эдвард Нкетиа (Хефферсон Лерма 65')
Заработанные очки позволили «Кристал Пэлас» набрать 26 баллов. Команда поднялась на четвертое место. «Фулхэм» остался 15-м с 17-ю очками.