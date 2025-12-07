матче 15-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» победил «Фулхэм» со счетом 2:1.

«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» globallookpress.com

Счет в этом поединке открыли гости усилиями Эдди Нкетии на 20-й минуте.  Хозяева смогли восстановить статус-кво на 38-й минуте, когда забил Гари Уилсон.

Все решилось на 87-й минуте, когда Марк Гехи забил победный мяч и принес викторию «Кристал Пэлас».

Результат матча

ФулхэмЛондонФулхэм1:1Кристал ПэласКристал ПэласЛондон
0:1 Эдвард Нкетиа 20' 1:1 Гарри Уилсон 38'
Фулхэм:  Бернд Лено,  Кенни Тете,  Йоаким Андерсен,  Кэлвин Бейсси,  Тимоти Кастань,  Сандер Берге (Саша Лукич 76'),  Гарри Уилсон,  Эмиль Смит-Роу (Кевин 68'),  Самуэль Чуквезе (Джошуа Кинг 76'),  Алекс Айуоби,  Рауль Хименес
Кристал Пэлас:  Дин Хендерсон,  Тайрик Митчелл,  Натаниэл Клайн (Жейде Канво 77'),  Марк Гехи,  Максанс Лакруа,  Крис Ричардс,  Даити Камада,  Адам Уортон,  Жан-Филипп Матета (Крисантус Уче 66'),  Ереми Пино,  Эдвард Нкетиа (Хефферсон Лерма 65')

Заработанные очки позволили «Кристал Пэлас» набрать 26 баллов.  Команда поднялась на четвертое место.  «Фулхэм» остался 15-м с 17-ю очками.