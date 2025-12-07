Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил первую часть сезона для своей команды.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Десять из десяти. Ни одного плохого слова сказать не могу. Ситуация сложная, мы могли быть первыми, но не получилось. Мы в борьбе, провели очень хорошие матчи. Может быть, за поражение в игре с "Ростовом" я мог бы порицать ребят. Остальные поражения случились на выезде, мы столкнулись с командами, у которых состав нельзя сравнивать с нашим. Ребята сделали невероятное, они делают это на протяжении большого количества недель», — цитирует Челестини «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА имеет в своем активе 36 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Выше располагаются «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив».