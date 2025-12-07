Совладелец и один из основателей «Интер Майами» сэр Дэвид Бекхэм поделился эмоциями после успеха своей команды в финальном матче МЛС.

Дэвид Бекхэм globallookpress.com

«Все эмоции выплеснулись в последние мгновения матча, — сказал Бекхэм. Было много бессонных ночей, но я всегда верил в "Майами". Я нашел правильных партнеров и знал, что все возможно.

На наших футболках написано "свобода мечтать", и мы обещали нашим болельщикам, что выполним обещание. Следующий год — новый год, но сегодня мы празднуем», — цитирует англичанина BBC.

В финале турнира «Интер Майами» победил «Ванкувер» со счетом 3:1. В МЛС клуб из Флориды выступает с 2020 года.