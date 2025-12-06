Форвард мадридского «Атлетико» Джакомо Распадори может уже в зимнее трансферное окно вернуться в Серию.

Джакомо Распадори globallookpress.com

По данным известного журналиста Экрема Конура, сейчас интерес к 25-летнему игроку проявляют сразу три клуба: «Рома», «Милан» и «Ювентус».

Сам Распадори готов вернуться в Италию, так как недоволен нынешним положением в составе «Атлетико», где очень редко появляется на футбольном поле.

За «матрасников» нападающий играет с лета 2025 года, перейдя из «Наполи» за € 22 млн.

Сейчас Распадори на Transfermarkt стоит € 25 млн. За «Атлетико» он провел 11 матчей, забил мяч и отметился двумя ассистами.