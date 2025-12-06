«Ювентус» и «Наполи» заинтересованы в приобретении 20-летнего центрального защитника «Лечче» Тьягу Габриэла и могут вступить в борьбу за его переход зимой. Об этом сообщает Tuttosport.
Как отмечает источник, «Лечче» готов пойти на продажу молодого таланта, однако клуб попросит достаточную компенсацию за переход. По данным портала Transfermarkt, на рынке Габриэл стоит 3 миллиона евро.
В текущем сезоне Габриэл принял участие в 15 матчах во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.