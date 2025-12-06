«Ювентус»﻿ и «Наполи»﻿ заинтересованы в приобретении 20-летнего центрального защитника «Лечче»﻿ Тьягу Габриэла и могут вступить в борьбу за его переход зимой. Об этом сообщает Tuttosport.

Тьягу Габриэл globallookpress.com

Как отмечает источник, «Лечче»﻿ готов пойти на продажу молодого таланта, однако клуб попросит достаточную компенсацию за переход. По данным портала Transfermarkt, на рынке Габриэл стоит 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Габриэл принял участие в 15 матчах во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.