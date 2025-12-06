Главный тренер «Астон Виллы»﻿ Унаи Эмери высоко оценил игру команды в матче 15-го тура АПЛ﻿ против «Арсенала»﻿ (2:1).

Унаи Эмери globallookpress.com

«Мы завершили эту неделю, показывая ту игру, к которой стремимся — требуя от себя максимума, адаптируясь к сопернику и играя с характером. Местами доминировали, заходили в штрафную, были интенсивными и агрессивными, когда это было необходимо. Вилла Парк — особенное место, болельщики передают нам свою энергию. То, как они реагируют, — фантастика», — сказал Эмери в интервью TNT Sports.​

«Астон Вилла» благодаря этой победе поднялась на вторую строчку в АПЛ, набрав 30 очков. «Арсенал» проиграл впервые за 19 матчей потерпел поражение, но остался на первой строчке с 33 баллами.