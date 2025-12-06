Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, когда Неймар может быть снова приглашен в состав национальной сборной.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Я понимаю, что вы очень заинтересованы в Неймаре. Хочу прояснить ситуацию. У нас уже декабрь, а чемпионат мира в июне. Когда я объявлю состав в мае, если Неймар достоин играть, если он здоров, если он лучше или на уровне других, он сыграет на чемпионате мира, и точка», — цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

По итогам жеребьевки чемпионата мира 2026 Бразилия оказалась в группе С со сборными Марокко, Шотландии и Гаити. Первую игру на турнире Селесао проведет с Марокко (13 июня), дальше с Гаити (19 июня) и Шотландией (24 июня).