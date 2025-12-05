Главный тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту считает закономерным исход игры 14-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и остался доволен характером своих подопечных.

«Должны гордиться работой игроков, они очень старались, чтобы сдержать "Манчестер Юнайтед". Мы должны быть рады ничьей. Когда мы сравняли, я был очень рад, потому что, думаю, в тот момент мы контролировали игру, у нас был правильный импульс. Очень доволен работой Джаррода Боуэна. Мы очень рады, что он капитан команды, который подает всем пример. Он провел сегодня потрясающий матч.

В матче с "МЮ" наша защита была на должном уровне. Пропущенный гол был забит после отскока. Это не связано с организацией обороны — игра была на высоте, мы упорно работали над этим. Я думаю, что вся оборонительная работа была очень и очень эффективной. Это важный результат, потому что нам предстояло непростое время. Гордимся ничьей, хотя могли бы набрать 3 очка. Но это ничего не меняет. Мы строим игру, всегда стремимся к лучшему. Когда у нас хороший результат, хорошая игра, ноги восстанавливаются быстрее. Так что в воскресенье нас ждет сложный матч, но восстановление будет лучше», — цитирует BBC Санту.

Пока «молотобойцы» с 12 очками идут в зоне вылета таблицы АПЛ с 12 очками после 14 туров. 7 декабря они в рамках 15-го тура отправятся в гости к «Брайтону».