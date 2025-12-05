Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ.

Джон Кордоба globallookpress.com

«"Краснодар" больше заслуживает стать зимним чемпионом в РПЛ, чем ЦСКА. Потому что эта игра для них будет домашней. У них лучше поставлены командные действия и очень хороший эмоциональный запас.

Но это не значит, что обязательно победит "Краснодар". У ЦСКА есть большие возможности, чтобы повалить набекрень "Краснодар". Но я ближе к "Краснодару"", — цитирует Игнатьева 'Чемпионат'.

Матч между командами состоится 7 декабря в Краснодаре на стадионе 'Озон Арена'. Начало — в 19:00 по мск.