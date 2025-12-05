«Брест» обыграл «Монако» в домашнем матче 15-го тура Лиги 1 — 1:0.
Единственный гол в матче забил Камори Думбия на 28-й минуте. Бретонцы остались в меньшинстве на 60-й минуте после удаления Людовика Ажорка.
Результат матча
БрестФранция. Лига 11:0МонакоМонако
Брест: Даниэль Батц, Данни да Коста, Андреас Ханше-Ольсен, Максим Лайч, Филипп Мвене, Сильван Видмер, Ли Джэ Сон, Кайсю Сано, Надим Амири, Нельсон Вайпер, Fabio Moreno Fell
Монако: Мориц Николас, Лука Нец, Кевин Дикс, Нико Эльведи, Джозеф Скалли, Джованни Рейна, Янник Энгельгардт, Рокко Райтц, Йенс Кастроп, Харис Табакович, Суто Матино
«Брест» набрал 19 очков и поднялся на девятое место в Лиге 1, «Монако» остался на седьмой позиции в турнирной таблице с 23 очками.