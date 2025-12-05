«Брест» обыграл «Монако» в домашнем матче 15-го тура Лиги 1 — 1:0.

Единственный гол в матче забил Камори Думбия на 28-й минуте.  Бретонцы остались в меньшинстве на 60-й минуте после удаления Людовика Ажорка.

Брест 1:0 Монако
Брест:  Даниэль Батц,  Данни да Коста,  Андреас Ханше-Ольсен,  Максим Лайч,  Филипп Мвене,  Сильван Видмер,  Ли Джэ Сон,  Кайсю Сано,  Надим Амири,  Нельсон Вайпер,  Fabio Moreno Fell
Монако:  Мориц Николас,  Лука Нец,  Кевин Дикс,  Нико Эльведи,  Джозеф Скалли,  Джованни Рейна,  Янник Энгельгардт,  Рокко Райтц,  Йенс Кастроп,  Харис Табакович,  Суто Матино

«Брест» набрал 19 очков и поднялся на девятое место в Лиге 1, «Монако» остался на седьмой позиции в турнирной таблице с 23 очками.