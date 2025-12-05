«Брест» набрал 19 очков и поднялся на девятое место в Лиге 1, «Монако» остался на седьмой позиции в турнирной таблице с 23 очками.

Брест: Даниэль Батц, Данни да Коста, Андреас Ханше-Ольсен, Максим Лайч, Филипп Мвене, Сильван Видмер, Ли Джэ Сон, Кайсю Сано, Надим Амири, Нельсон Вайпер, Fabio Moreno Fell

Единственный гол в матче забил Камори Думбия на 28-й минуте. Бретонцы остались в меньшинстве на 60-й минуте после удаления Людовика Ажорка .

