5 декабря в Лиссабоне состоится центральный матч 13-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» примет «Спортинг». Старт поединка в 23:15 мск.
Сегодня команда Жозе Моуринью может выйти на второе место. Для этого ей нужно обыграть «Спортинг», который выиграл последние 4 матча чемпионата.
«Спортинг» вряд ли хочет уступать «орлам» вторую позицию, но в нынешнем сезоне у них уже был горький опыт встречи с лиссабонским коллективом, когда «Бенфика» выиграла в матче за Суперкубок.
Кто же победит, прагматичный оборонный футбол или лучшая атака португальской Примейры?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.74.
- Букмекеры: 2.80 на победу «Бенфики», 3.10 на ничью, 2.80 на победу «Спортинга».
- Искусственный интеллект: команды не выявят победителя, встреча закончится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Спортинг» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.