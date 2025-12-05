5 декабря в Лиссабоне состоится центральный матч 13-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» примет «Спортинг». Старт поединка в 23:15 мск.

Сегодня команда Жозе Моуринью может выйти на второе место. Для этого ей нужно обыграть «Спортинг», который выиграл последние 4 матча чемпионата.

«Спортинг» вряд ли хочет уступать «орлам» вторую позицию, но в нынешнем сезоне у них уже был горький опыт встречи с лиссабонским коллективом, когда «Бенфика» выиграла в матче за Суперкубок.

Кто же победит, прагматичный оборонный футбол или лучшая атака португальской Примейры?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.74.

Букмекеры: 2.80 на победу «Бенфики», 3.10 на ничью, 2.80 на победу «Спортинга».

Искусственный интеллект: команды не выявят победителя, встреча закончится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Спортинг» смотрите на LiveCup.Run.

