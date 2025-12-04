Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк оценил игру полузащитника команды Флориана Вирца.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Есть очень веская причина, по которой такой клуб, как наш, приобрёл его: на мой взгляд, он выдающийся игрок мирового класса. Он может стать ещё лучше, но на это потребуется время. Ему нужно сохранять хладнокровие, не задирать нос, не сдаваться.

Салах? Салах по-прежнему фантастический игрок, и мы должны помнить, что есть причина, по которой он добился таких успехов в клубе, и мы должны уважать это. Он нужен нам как один из лидеров. Я не волнуюсь», — приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ на данный моменнт.