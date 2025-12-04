Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мыслями перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов».
«Понятно, что будет не только футбольное, но и социально‑политическое противостояние. Для ребят это важно. Но и для наших пацанов это тоже дополнительный фактор, чтобы мотивировать себя. Хотя с точки зрения турнирной таблицы и планов на счастливую жизнь нам никакие факторы не нужны», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».
Матч состоится в воскресенье в Калининграде. Ранее стало известно, что судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении «Крыльев Советов» о взыскании долга в размере 928,3 млн рублей. В июле Арбитражный суд Москвы обязал самарский клуб выплатить 923 млн по требованию дочерней компании «Ростеха».
«Балтика» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья» — 12-е, имея 17 очков.