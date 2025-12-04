Нападающий санкт-петербургского «Зенита»﻿ Александр Соболев поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги против тольяттинского «Акрона»﻿.

Александр Соболев globallookpress.com

«Тяжелая будет игра. В Самаре не выиграли, есть над чем поработать. Перед перерывом нужно побеждать. Для меня самое главное, чтобы команда забирала три очка. Забьет Дзюба больше меня или я больше него — неважно»﻿, — передает слова Соболева «Чемпионат».

Встреча пройдёт в субботу, 6 декабря, на стадионе «Газпром Арена»﻿ в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.