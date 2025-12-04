Российский футбольный союз опубликовал судейские назначения на матчи 18-го тура РПЛ сезона 2025/2026.
«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов, помощники — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Зуев.
«Ростов» — «Рубин»: судья — Василий Казарцев, помощники — Кирилл Большаков, Ярослав Калиниченко; резервный — Анатолий Жабченко; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Французов.
«Спартак» — «Динамо» Москва: судья — Инал Танашев, помощники — Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный — Егор Егоров; ВАР — Артём Чистяков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гончар.
«Зенит» — «Акрон»: судья — Павел Кукуян, помощники — Алексей Стипиди, Константин Шаламберидзе; резервный — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Карасёв; инспектор — Андрей Бутенко.
«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: судья — Алексей Сухой, помощники — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный — Максим Перезва; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Николай Иванов.
«Сочи» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, помощники — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный — Олег Соколов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Краснодар» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, помощники — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный — Владислав Целовальников; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Балтика» — «Крылья Советов»: судья — Антон Фролов, помощники — Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный — Станислав Матвеев; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Артём Чистяков; инспектор — Эдуард Малый.