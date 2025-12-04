Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил свою работу в краснодарской команде.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«В целом работать в родном городе, в родном клубе, в котором я уже больше 10 лет, это большая привилегия, большое счастье. Мало кто работает дома и тем более — становится чемпионом. Поэтому пока всё хорошо, я счастлив, но все мои мысли о том, как сделать футбольный клуб "Краснодар" лучше и добиться ещё большего успеха. Всё произошло стремительно. Помню, было 1 апреля, я ещё был тренером молодёжки. Основная команда, по-моему, сыграла вничью с "Анжи", и мне позвонил президент клуба, сказал, что хочет с нами поговорить, и буквально на следующий день мне объявили, что я уже главный тренер», — отметил Мусаев в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, что «Краснодар» с Мусаевым у руля в прошлом сезоне РПЛ смог стать чемпионом страны.