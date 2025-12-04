Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Венецией» (5:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Анди Диуф обыгрался с Давиде Фраттези и чётко покатил мяч в левый нижний угол.
Спустя две минуты защитник гостей Ричи Саградо с правого полуфланга около своей штрафной площади из верхового единоборства с Петаром Сучичем неудачно головой скинул мяч в центр, а Франческо Эспозито с дальней дистанции поразил правый нижний угол ворот «Венеции».
Счет стал крупным на 34-й минуте. Пётр Зелиньский в центре поля перехватил мяч у Альфреда Дункана и отдал короткий пас на Маркуса Тюрама, который приблизился к чужой штрафной площади и поразил левый нижний угол.
А на 51-й минуте Генрих Мхитарян проткнул мяч из центра на правый полуфланг на Давиде Фраттези, тот навесил, а Маркус Тюрам головой вонзил мяч в сетку ворот «Венеции».
На 66-й минуте гости отквитали один мяч. Даниэль Фила прострелил слева от лицевой линии, и Ричи Саградо примерно с ближнего угла вратарской площади отправил мяч в ворота «Интера».
На 75-й минуте миланцы забили пятый мяч. Генрих Мхитарян сделал скидку головой с левого полуфланга, а Анж-Йоан Бонни примерно с линии штрафной площади ногой попал в дальний угол.
Результат матча
«Интер» вышел в четвертьфинал Кубка Италии. Соперником «нерадзурри» станет победитель матча «Рома» — «Торино».