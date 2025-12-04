Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Венецией» (5:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Анди Диуф обыгрался с Давиде Фраттези и чётко покатил мяч в левый нижний угол.

Спустя две минуты защитник гостей Ричи Саградо с правого полуфланга около своей штрафной площади из верхового единоборства с Петаром Сучичем неудачно головой скинул мяч в центр, а Франческо Эспозито с дальней дистанции поразил правый нижний угол ворот «Венеции».

Счет стал крупным на 34-й минуте. Пётр Зелиньский в центре поля перехватил мяч у Альфреда Дункана и отдал короткий пас на Маркуса Тюрама, который приблизился к чужой штрафной площади и поразил левый нижний угол.

А на 51-й минуте Генрих Мхитарян проткнул мяч из центра на правый полуфланг на Давиде Фраттези, тот навесил, а Маркус Тюрам головой вонзил мяч в сетку ворот «Венеции».

На 66-й минуте гости отквитали один мяч. Даниэль Фила прострелил слева от лицевой линии, и Ричи Саградо примерно с ближнего угла вратарской площади отправил мяч в ворота «Интера».

На 75-й минуте миланцы забили пятый мяч. Генрих Мхитарян сделал скидку головой с левого полуфланга, а Анж-Йоан Бонни примерно с линии штрафной площади ногой попал в дальний угол.

Результат матча Интер Милан 5:1 Венеция Италия. Кубок 1:0 Анди Диуф 18' 2:0 Франческо Пио Эспозито 20' 3:0 Маркус Тюрам 34' 4:0 Маркус Тюрам 51' 4:1 Ричи Саградо 66' 5:1 Анж-Йоан Бонни 76' Интер: Хосеп Мартинес, Янн Биссекк, Стефан де Врей, Карлос Аугусто, Анди Диуф, Давиде Фраттези, Пётр Зелиньски ( Генрих Мхитарян 46' ), Луис Энрике ( Анж-Йоан Бонни 60' ), Франческо Пио Эспозито ( Matteo Spinacce 79' ), Маркус Тюрам ( Маттео Кокки 60' ), Petar Sucic ( Leonardo Bovo 79' ) Венеция: Маттео Гранди, Ридгесиано Хапс ( Карел Поезны 64' ), Ричи Саградо, Сеид Корач, Микаэль Вентури, Нунцио Лелла, Эмиль Бохинен, Альфред Дункан, Маттиа Компаньон, Antonio Casas, Ahmed Franck Sidibe ( Жоэль Шингтьенн 46' ) Жёлтая карточка: Сеид Корач 44' (Венеция)

Статистика матча 9 Удары в створ 1 2 Удары мимо 1 52 Владение мячом 48 2 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 13 Фолы 10

«Интер» вышел в четвертьфинал Кубка Италии. Соперником «нерадзурри» станет победитель матча «Рома» — «Торино».