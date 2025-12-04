Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Венецией» (5:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

«Интер»
«Интер» globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 18-й минуте.  Анди Диуф обыгрался с Давиде Фраттези и чётко покатил мяч в левый нижний угол.

Спустя две минуты защитник гостей Ричи Саградо с правого полуфланга около своей штрафной площади из верхового единоборства с Петаром Сучичем неудачно головой скинул мяч в центр, а Франческо Эспозито с дальней дистанции поразил правый нижний угол ворот «Венеции».

Счет стал крупным на 34-й минуте.  Пётр Зелиньский в центре поля перехватил мяч у Альфреда Дункана и отдал короткий пас на Маркуса Тюрама, который приблизился к чужой штрафной площади и поразил левый нижний угол.

А на 51-й минуте Генрих Мхитарян проткнул мяч из центра на правый полуфланг на Давиде Фраттези, тот навесил, а Маркус Тюрам головой вонзил мяч в сетку ворот «Венеции».

На 66-й минуте гости отквитали один мяч.  Даниэль Фила прострелил слева от лицевой линии, и Ричи Саградо примерно с ближнего угла вратарской площади отправил мяч в ворота «Интера».

На 75-й минуте миланцы забили пятый мяч.  Генрих Мхитарян сделал скидку головой с левого полуфланга, а Анж-Йоан Бонни примерно с линии штрафной площади ногой попал в дальний угол.

Результат матча

ИнтерМиланИнтер5:1ВенецияВенецияИталия. Кубок
1:0 Анди Диуф 18' 2:0 Франческо Пио Эспозито 20' 3:0 Маркус Тюрам 34' 4:0 Маркус Тюрам 51' 4:1 Ричи Саградо 66' 5:1 Анж-Йоан Бонни 76'
Интер:  Хосеп Мартинес,  Янн Биссекк,  Стефан де Врей,  Карлос Аугусто,  Анди Диуф,  Давиде Фраттези,  Пётр Зелиньски (Генрих Мхитарян 46'),  Луис Энрике (Анж-Йоан Бонни 60'),  Франческо Пио Эспозито (Matteo Spinacce 79'),  Маркус Тюрам (Маттео Кокки 60'),  Petar Sucic (Leonardo Bovo 79')
Венеция:  Маттео Гранди,  Ридгесиано Хапс (Карел Поезны 64'),  Ричи Саградо,  Сеид Корач,  Микаэль Вентури,  Нунцио Лелла,  Эмиль Бохинен,  Альфред Дункан,  Маттиа Компаньон,  Antonio Casas,  Ahmed Franck Sidibe (Жоэль Шингтьенн 46')
Жёлтая карточка:  Сеид Корач 44' (Венеция)

«Интер» вышел в четвертьфинал Кубка Италии.  Соперником «нерадзурри» станет победитель матча «Рома» — «Торино».