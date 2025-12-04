Завершились четыре встречи 1/32 финала Кубка Испании.

Арсен Захарян
Арсен Захарян globallookpress.com

«Реал Сосьедад» в гостях обыграл «Реус» со счетом 2:0.

Первый гол в матче забил Микель Готи на 49-й минуте. Умар Садик в компенсированное время реализовал пенальти и установил окончательный счет в матче.

Россиянин Арсен Захарян сыграл весь первый тайм, результативными действиями не отметился и был заменен в перерыве.

Результат матча

Reus FC ReddisИспания. Кубок Дель РейReus FC Reddis0:1Реал СосьедадРеал СосьедадСан-Себастьян
0:1 Mikel Goti 49'
Reus FC Reddis:  Dani Parra,  Alberto Benito,  Andy Alarcon,  Lluis Recasens,  Pol Fernandez Morales,  Sergi Casals,  Ricardo Alvares Guedes Vaz,  Ramon Folch,  Alexandro Daniel Toscano Llordal,  Xavi Jaime,  Miquel Ustrell
Реал Сосьедад:  Унай Марреро,  Альваро Одриосола,  Айэн Муньос,  Jon Martin,  Лукен Бейтиа,  Арсен Захарян,  Серхио Гомес,  Беньят Туррьентес,  Пабло Марин,  Gorka Carrera,  Mikel Goti

В параллельной игре «Жирона» в гостях проиграла «Оренсе» и вылетела из турнира- 1:2

«Бетис» выиграл в гостях «Торрент» благодаря хет-трику Родриго Рикельме — 3:1.

«Леванте» за счет гола Годуина Коялипу переиграл «Сиезу» — 1:0.