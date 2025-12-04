Завершились четыре встречи 1/32 финала Кубка Испании.

«Реал Сосьедад» в гостях обыграл «Реус» со счетом 2:0.

Первый гол в матче забил Микель Готи на 49-й минуте. Умар Садик в компенсированное время реализовал пенальти и установил окончательный счет в матче.

Россиянин Арсен Захарян сыграл весь первый тайм, результативными действиями не отметился и был заменен в перерыве.

Результат матча Reus FC Reddis Испания. Кубок Дель Рей 0:1 Реал Сосьедад Сан-Себастьян 0:1 Mikel Goti 49' Reus FC Reddis: Dani Parra, Alberto Benito, Andy Alarcon, Lluis Recasens, Pol Fernandez Morales, Sergi Casals, Ricardo Alvares Guedes Vaz, Ramon Folch, Alexandro Daniel Toscano Llordal, Xavi Jaime, Miquel Ustrell Реал Сосьедад: Унай Марреро, Альваро Одриосола, Айэн Муньос, Jon Martin, Лукен Бейтиа, Арсен Захарян, Серхио Гомес, Беньят Туррьентес, Пабло Марин, Gorka Carrera, Mikel Goti

Статистика матча 2 Удары в створ 4 5 Удары мимо 1 57 Владение мячом 43 2 Угловые удары 0 4 Офсайды 4 15 Фолы 20

В параллельной игре «Жирона» в гостях проиграла «Оренсе» и вылетела из турнира- 1:2

«Бетис» выиграл в гостях «Торрент» благодаря хет-трику Родриго Рикельме — 3:1.

«Леванте» за счет гола Годуина Коялипу переиграл «Сиезу» — 1:0.