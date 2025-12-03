3 декабря в Милане «Интер» будет принимать «Венецию» в рамках поединка 1/8 финала Кубка Италии. Старт игры в 23:00 мск.

Для «Интера» это будет первый матч в нынешнем розыгрыше, тогда как «Венеция» сыграет уже в третьем для себя раунде, и ей придется приложить все усилия, чтобы пройти прошлогоднего полуфиналиста турнира.

Последние годы «Интер» не имеет проблем с «Венецией» в очных матчах. Миланцы выиграли в 4 поединках подряд, а учитывая, что дома «нерадзурри» чаще всего добиваются победы, то сегодня «Венеции» будет крайне сложно, несмотря на ее хорошую игровую форму.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.

Букмекеры: 1.13 на победу «Интера», 8.90 на ничью, 18.0 на победу «Венеции».

Искусственный интеллект: «Интер» одержит крупную победу со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Венеция» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.