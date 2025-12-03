3 декабря в Милане «Интер» будет принимать «Венецию» в рамках поединка 1/8 финала Кубка Италии. Старт игры в 23:00 мск.
Для «Интера» это будет первый матч в нынешнем розыгрыше, тогда как «Венеция» сыграет уже в третьем для себя раунде, и ей придется приложить все усилия, чтобы пройти прошлогоднего полуфиналиста турнира.
Последние годы «Интер» не имеет проблем с «Венецией» в очных матчах. Миланцы выиграли в 4 поединках подряд, а учитывая, что дома «нерадзурри» чаще всего добиваются победы, то сегодня «Венеции» будет крайне сложно, несмотря на ее хорошую игровую форму.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.
- Букмекеры: 1.13 на победу «Интера», 8.90 на ничью, 18.0 на победу «Венеции».
- Искусственный интеллект: «Интер» одержит крупную победу со счетом 5:0.
Трансляция матча
