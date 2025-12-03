Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном переходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Я не очень понимаю шума в отношении перехода, пусть и хорошего футболиста, из одной команды в другую.  Переходили, переходят и будут переходить.  Ситуация меняется.  Если он посчитал, что ему лучше в ЦСКА, — пожалуйста, без проблем.

Мне кажется, делать вселенскую трагедию из ухода Баринова — странно.  Футболист хороший, но думаю, "Локомотив" справится, а ЦСКА он пригодится.  Человек ищет, где ему лучше.  А мнение у людей меняется, иногда каждый день.  Баринов — легенда "Локомотива"?  Легенда — Федор Черенков, а Баринов не легенда.  Легенда "Локомотива" — Юрий Семин, а Дмитрий Баринов — хороший футболист», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Ранее была информация, 29-летний опорник станет игроком ЦСКА зимой за денежную компенсацию или перейдет в качестве свободного агента по окончании сезона.