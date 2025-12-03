Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предстоящем матче против «Сочи».

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Настроение и чувство, что нам предстоит важнейший матч в воскресенье. И сегодня мы об этом сказали команде. Эту неделю надо отработать таким образом, чтобы в воскресенье мы добились максимально положительного результата. На это сейчас все мысли и настроение. Всё, что будет дальше, — тогда и будет возможность выдохнуть. Эти пять дней необходимо отработать в максимальных концентрации и дисциплине, чтобы добиться победы», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Сочи» и «Локомотив» сыграют между собой в Сочи в воскресенье, 7 декабря.