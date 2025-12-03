Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился ожиданиями от матча против «Брентфорда».

«Сегодня вечером нас ждёт ещё один важный матч, и мы снова будем готовы.  Мы знаем, чего ожидать от "Брентфорда".  Это хорошая, надёжная команда, одержавшая уверенную победу на выходных.  У них есть класс, и мы знаем, что они будут готовы к этому.  Ожидаем еще одной захватывающей битвы.  Хорошо, что мы вернулись домой, и я уверен, что все наши болельщики будут с нетерпением ждать вечернего матча», — приводит слова Эдегора официальный сайт клуба.

Матч «Арсенал» — «Брентфорд» состоится в среду, 3 декабря.  Начало игры — в 22:30 мск.