Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о возможном усилении команды во время зимнего трансферного окна.

«Выходов? Никаких не будет, даже тер Штегена. Прежде всего ему нужно восстановиться. Когда мы думали о составе, уже чётко представляли себе обновления. Не только на этот сезон, но и для стабильности в будущем. Сейчас много страдаем от травм, это закаляет. Очень сложно найти хорошего игрока на зимнем трансферном рынке

С Маркусом Рашфордом ещё ничего не решено. Сейчас не время принимать решения о будущем. Мы им довольны, Рашфорд даёт очень многое. Стратегически сейчас не время говорить о подписаниях», — приводит слова Деку Football Espana.

Напомним, что «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании на данный момент.