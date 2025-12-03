Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о возможном усилении команды во время зимнего трансферного окна.

«Выходов?  Никаких не будет, даже тер Штегена.  Прежде всего ему нужно восстановиться.  Когда мы думали о составе, уже чётко представляли себе обновления.  Не только на этот сезон, но и для стабильности в будущем.  Сейчас много страдаем от травм, это закаляет.  Очень сложно найти хорошего игрока на зимнем трансферном рынке

С Маркусом Рашфордом ещё ничего не решено.  Сейчас не время принимать решения о будущем.  Мы им довольны, Рашфорд даёт очень многое.  Стратегически сейчас не время говорить о подписаниях», — приводит слова Деку Football Espana.

Напомним, что «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании на данный момент.