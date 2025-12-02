Нападающий Теремас Моффи и вингер Жереми Бога хотят уйти из французской «Ниццы» в ближайшее время.

Жереми Бога globallookpress.com

По данным RMC Sport, причиной такого шага стали агрессивные действия со стороны болельщиков в отношении футболистов клуба.

Это случилось после «Ниццы» от «Лорьяна» со счетом 1:3. После матча на базу клуба прибыли 400 разъяренных фанатов, которые сначала скандировали об отставке главного тренера Франка Эза, а затем начали оскорблять игроков.

Особенно сильно досталось Моффи и Бога, которые подверглись физическому контакту и оскорблениями на почве расизма.

Сразу после этого инцидента футболисты заявили, что больше не желают выступать за «Ниццу». Моффи играет за клуб с 2022 года, а Бога подписал контракт на год позже.