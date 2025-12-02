Главный тренер «Манчестер Сити»﻿ Хосеп Гвардиола отметил сильные стороны полузащитника команды Фила Фодена.

Фил Фоден globallookpress.com

«Надеюсь, он сможет остаться в клубе до конца своей карьеры. Он особенный игрок, болельщик „Манчестер Сити» со времен академии, в этом нет никаких сомнений. Что касается должности капитана — если он захочет им стать, то да. На поле он всегда был лидером. Он не из тех, кто много говорит в раздевалке, но на поле никогда не уходит на второй план«,﻿ — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

В этом сезоне 25-летний Фоден провел 17 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.