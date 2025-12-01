Румынский наставник Дан Петреску не против снова тренировать московское «Динамо».

«Дан Петреску не один раз заявлял, что он бы хотел вернуться в Россию, потому что здесь у него не было выиграно трофеев. Максимальный простой при этом у Петреску был до "Динамо" и после "Динамо" — месяц. И везде он что‑то выигрывал. Либо Кубок, либо чемпионат, либо поднимал команду сильно выше в турнирной таблице. С "ЧФР Клуж" он четыре раза чемпионом становился.

При этом Дан говорит, что хотел бы вернуться в Россию, чтобы выиграть какой‑то трофей. На данный момент предложений от какого‑либо клуба нет. Считаю, Петреску был бы хорошим кандидатом, тем более человек адаптирован — три года в "Кубани", почти три года в "Динамо". Причем в "Динамо" команда изначально была на последнем месте, а он ее поднял до четвертого. Дан говорит по‑русски, знает чемпионат, знает внутреннюю систему для работы, менталитет игроков. Но на данный момент это просто наши рассуждения.

Но он до мозга костей профессионал, не может долго простаивать. Рвется в бой все время, не умеет проигрывать. И считаю, что это тренер, сравнимый со скорой помощью. Тот, кто моментально спасает команду. Везде он давал результат. Это даже не мои слова, это статистика. И для тренера это лучше любых слов», — сказал «Матч ТВ» агент Петреску Николай Пырнэу.

Сейчас Петреску 57 лет. Во главе «Динамо» он был с 2012 по 2014 год. Пока временным тренером бело-голубых является Ролан Гусев.