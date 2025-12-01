Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Конечно, вопросы после такой победы "Зенита" остались. В первом тайме хозяева вообще ни разу не пробили по воротам Ставера!

Надо отдать должное казанцам. Команда Рахимова очень четко, грамотно действовала сзади. "Зенит" вообще не мог найти интересных вариантов впереди, прорвать такую оборону.

Вновь бросился в глаза брак в передачах сине-бело-голубых. И у Вендела, и у Барриоса. Много потерь, конечно... Оба уже не так мобильны, как прежде. Питерцам явно не хватает командной скорости. Против позиционной обороны "Рубина" хозяева почти ничего не смогли предложить.

Гости полностью выключили из игры Луиса Энрике. Он абсолютно ничего не показал! Мостовой мало обострял, часто пасовал назад. Не лучший матч Глушенкова. На фланге его тоже закрыли. Надо было чаще смещаться в центр в поисках мяча. В общем-то, сыграл пассивно. Не его день. Хотя был шанс отличиться, когда его вывели один на один с голкипером. Затянул с принятием решения. Возможно, не стоило сближаться со Ставером, а нужно было сразу же пробить.

Ничейная игра. Довольно пресный футбол "Зенита". "Рубин" ведь мог и забить. Молодец Адамов, который среагировал на непростой удар Чумича. Ну и Кузяев в концовке не попал в створ из выгодной позиции. Не хватило ему мастерства в данном эпизоде.

Но в итоге подопечные Семака все-таки проявили характер. Вырвали важнейшие три очка. Соболев, надо признать, был полезен, хорошо вошел в игру, сделал голевую скидку. В этом матче он "Зениту", конечно, помог.

Ну и Нино оказался в нужном месте, отлично пробил. Именно бразильского защитника я назову лучшим игроком матча. Почему не Соболева? Слушайте, ну он же должен отрабатывать свой контракт! Нечасто ему игры удаются. Поэтому его критикуют. По делу. А против "Рубина" он сыграл полезно, я это признаю. Но опять же: а почему он должен плохо играть? С его-то зарплатой. Про бойцовские качества Соболева я уже говорил. Борется, вступает в единоборства, этим порой и подкупает тренеров. Тот же Кассьерра сейчас играет на чистых мячах. Сказывается травма.

Как я заметил выше, пресный футбол Питера, довольно вымученный гол. С другой стороны, сейчас очки стоят на первом месте. "Зенит" в гонке — не отпустил от себя далеко "Краснодар". Хотя "быки", конечно, показывают сейчас самый качественный футбол в РПЛ. Подопечные Мусаева точно лидеры по игре. Превосходят всех конкурентов», — сказал Орлов изданию «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Акрона» 6-го декабря.