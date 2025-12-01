Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу переговоров с полузащитником Иваном Обляковым по продлению контракта.

Иван Обляков globallookpress.com

«С Иваном мы на финальной стадии переговоров. Стоит ожидать, что в этом году он продлит с ЦСКА контракт до 2029 года», — сказал Бабаев «СЭ».

Обляков играет за ЦСКА с лета 2018 года, текущий контракт истекает в июне 2027 года.

После 17 туров РПЛ ЦСКА идет 3-м в таблице. У команды 36 набранных очков.

В нынешнем сезоне Обляков сыграл 26 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 4 ассиста.